Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato : Rennes négocie pour Salisu (Real Valladolid) !

Publié le 24 mai 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, le Stade Rennais a entamé des discussions pour le transfert de Mohammed Salisu, défenseur du Real Valladolid.

Petite révélation de cette saison 2019-2020 en Liga, Mohammed Salisu a vu de prestigieuses écuries se pencher sur son cas. L’Atletico de Madrid, Valence ou encore Manchester United seraient en effet venus à son chevet pour prendre des renseignements. A 21 ans, ce défenseur ghanéen dispose de qualités athlétiques impressionnantes (1,91 m) et sa marge de progression a de quoi séduire. Et notamment en France…

Les négociations ont démarré