Mercato - Barcelone : Ça se compliquerait sérieusement pour ce gros projet du Barça !

Outre Lautaro Martinez, le FC Barcelone cherche également à faire venir Miralem Pjanic cet été. Ces dernières semaines, une opération XXL avec la Juventus est évoquée. Néanmoins, ce dossier prendrait du plomb dans l’aile.

A cause du coronavirus, le FC Barcelone a dû revoir ses plans pour le mercato estival. Ne pouvant pas réaliser tous ses rêves, le club catalan va finalement concentrer ses efforts sur Lautaro Martinez. Actuellement à l’Inter Milan, le buteur argentin est perçu comme le successeur idéal de Luis Suarez. En coulisse, cela négocie donc entre les deux clubs pour trouver la bonne formule afin d’entériner un accord. Mais le Barça aurait un autre projet en Italie. Fabio Paratici, dirigeant de la Juventus, l’avait récemment reconnu, cela discute avec les Blaugrana en coulisse. Et entre les deux géants européens, il est notamment question de Miralem Pjanic. Egalement annoncé dans le viseur du PSG, le Bosnien n’a toutefois d’yeux que pour l’actuel premier de Liga, ayant même déjà donné son accord pour ce transfert. Une opération qui a toutefois une autre condition : qu’Arthur Melo fasse le chemin inverse. Problème, le Brésilien n’est pas décidé à bouger. Le milieu de terrain l’avait publiquement exprimé il y a quelques jours et sa position n’aurait toujours pas évolué.

« Arthur est heureux à Barcelone »

Pour voir Miralem Pjanic rejoindre le FC Barcelone, il faut donc qu’Arthur Melo file du côté de la Juventus. Toutefois, le Brésilien devrait compromettre les plans du club catalan. En effet, ce dimanche, Marca confirme que l’intention de l’ancien du Grêmio serait toujours la même : il ne bougera pas du Barça cet été. Malgré toutes les rumeurs à son sujet, Arthur serait décidé à réussir sous le maillot blaugrana. Et ce n’est pas sa mère qui dira le contraire. Sur Twitter , Lucia Melo a tenu à répondre aux dernières informations parues dans la presse italienne, qui expliquaient qu’Arthur était proche de la Juventus. Il n’en serait rien. « Arthur est heureux à Barcelone », a lâché la mère du Barcelonais. La position du joueur de 23 ans semble donc ferme et cela devrait être compliqué de le faire changer d’avis. De quoi mettre un terme au dossier Miralem Pjanic ?

Retour de flamme pour le PSG ?

Avec la volonté d’Arthur Melo de ne pas quitter le FC Barcelone et l’unique envie de la Juventus d’accueillir le Brésilien, Miralem Pjanic pourrait donc dire adieu au club catalan. Pour autant, un départ pourrait encore être à l’ordre du jour puisque le Bosnien ne manquerait pas de prétendant. Et depuis plusieurs semaines, il est notamment question d’un intérêt du PSG et de Leonardo, à la recherche de sang neuf pour renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel. Dernièrement, des contacts entre le PSG et le clan Pjanic avaient été révélés, mais comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, aucune offre n’avait été proposé pour le moment. Les derniers rebondissements donneront-ils envie à Leonardo de passer concrètement à l’attaque ? Réponse dans les prochaines semaines.