Mercato - Barcelone : L'arrivée de Miralem Pjanic en passe de se débloquer pour le Barça ?

Publié le 24 mai 2020 à 10h30 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, Miralem Pjanic aurait déjà donné son accord au Barça pour les rejoindre. La Juventus devait alors trouver un accord avec le Barça, et ce dernier semble toujours plus proche…

L’avenir de Miralem Pjanic semble s’éclaircir. Depuis maintenant quelques semaines, le nom du milieu international bosnien de la Juventus est lié à celui du FC Barcelone, les Blaugrana souhaitant faire signer l’ancien Lyonnais dans leur effectif. Un intérêt auquel Pjanic ne serait pas resté insensible. En effet, le joueur aurait déjà dit oui au Barça pour un transfert la saison prochaine. Cependant, la transaction n’avait pour le moment rien donné, puisque la Juventus attendait que le Barça mette Arthur Melo dans la balance. Et l’avenir du Brésilien déciderait de celui de Pjanic, également courtisé par le PSG et Chelsea…

Arthur finalement proche de la Juventus ?