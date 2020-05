Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le grand gagnant de l’échec avec Neymar sera…

Publié le 24 mai 2020 à 12h30 par T.M.

Comme l’été dernier, le FC Barcelone ne devrait pas enregistrer le retour de Neymar. Une nouvelle désillusion pour Josep Maria Bartomeu qui rêve de faire revenir le joueur du PSG. Mais du côté du Barça, cela pourrait aussi faire quelques heureux…

Le FC Barcelone voyait les choses en grand pour ce mercato estival. Le club catalan avait notamment pour objectif de régler la question de la succession de Luis Suarez en recrutant Lautaro Martinez, tout en revenant à la charge pour Neymar. L’été dernier, le club catalan s’était cassé les dents face à l’intransigeance de Leonardo. Un rêve qui n’a toutefois pas quitté le Barça et surtout Josep Maria Bartomeu. Pour la dernière année de son mandat de président, il souhaitait retenter sa chance pour Neymar et cette fois, la porte semblait bien ouverte afin de trouver un accord avec le PSG pour le Brésilien. Mais c’était avant le coronavirus. En effet, la crise sanitaire a eu de grosses répercussions sur les finances des clubs et les Blaugrana ont dû revoir leurs plans pour cet été. Désormais, la grande priorité se nomme Lautaro Martinez, tandis que le dossier Neymar semble relégué au second plan. Ce qui devrait en arranger certains.

Bonne nouvelle pour Ansu Fati ?

Faute d’argent, le FC Barcelone pourrait donc devoir faire une croix sur Neymar. Bien que le joueur du PSG ferait tout en coulisse afin de rendre possible ce retour au Camp Nou, cela apparait plus compliqué que jamais. Une nouvelle qui ne devrait pas déplaire à Ansu Fati. Nouveau prodige issu de La Masia, l’attaquant de 17 ans a fait forte impression cette saison quand il a dû répondre sur le terrain. Ainsi, comme l’explique As ce dimanche, Fati devrait être le grand gagnant du retour avorté de Neymar au FC Barcelone. Avec le Brésilien dans l’effectif de Quique Setien, la progression de la pépite blaugrana aurait été freinée, ayant que peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Cela ne devrait finalement pas être le cas. Ayant des caractéristiques similaires à celles du Parisien, étant rapide et technique, Ansu Fati va pouvoir démontrer ce qu’il sait faire sous les ordres de Quique Setien. Il faut dire que le club catalan a confiance en sa nouvelle pépite. En décembre dernier, notamment sous l’impulsion du clan Messi, une prolongation avait été signé jusqu’en 2022 avec au passage une clause libératoire à 170M€, qui pourrait grimper jusqu'à 400M€.

Encore un espoir pour Neymar ?