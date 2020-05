Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Premier League qui pourrait débloquer un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 24 mai 2020 à 20h30 par B.C.

Ce dimanche, l'agent de Jorginho a laissé la porte ouverte à une possible arrivée du milieu de terrain en Serie A. Une aubaine pour Maurizio Sarri, qui pourrait alors récupérer son ancien joueur à la Juventus et libérer Miralem Pjanic, pisté par le PSG.

À 30 ans, Miralem Pjanic est à un tournant de sa carrière. Le Bosnien continue d'être sur les tablettes de plusieurs clubs prestigieux avant l'ouverture du mercato estival et aura l'occasion de signer le dernier gros contrat de sa carrière dans les prochaines semaines. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole et italienne fait état d'un intérêt du FC Barcelone pour Pjanic, mais le PSG lorgne également l'ancien joueur de l'OL, même si Leonardo n'a transmis aucune offre pour le moment d'après le10Sport.com . Au sein de la Juventus, on ne serait pas opposé à son départ, et un élément pourrait faire avancer ce dossier.

Le clan Jorginho évoque un retour en Serie A

Dans des propos accordés à TMW ce dimanche, Joao Santos, agent de Jorginho, a fait le point sur l'avenir de son protégé, et ce dernier n'est pas assuré de rester à Chelsea cet été. « Je ne sais pas si la Juve veut Jorginho, qui a un contrat de trois ans avec Chelsea. Nous verrons », a-t-il tout d'abord expliqué, avant d'ouvrir la porte à un possible retour en Italie : « Si Jorginho a envie de retourner en Italie? C'est un professionnel, si une équipe importante appelle, pourquoi pas ? ». L'ancien du Napoli pourrait donc retrouver la Serie A dans les prochains mois, et la Juventus apparaît favorite pour l'accueillir puisque Maurizio Sarri est un grand fan de Jorginho, joueur qu'il a eu sous ses ordres au Napoli avant de l'emmener dans ses valises à Chelsea. Ce qui pourrait avoir son importance pour l'avenir de Pjanic.

Une arrivée à la Juventus débloquerait le dossier Pjanic