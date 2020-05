Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Arthur persiste et signe pour son avenir !

Publié le 24 mai 2020 à 19h00 par B.C.

Alors que la presse italienne assurait encore ce dimanche qu'Arthur pourrait rapidement débarquer à la Juventus pour permettre à Miralem Pjanic de rejoindre le FC Barcelone, l'entourage du Brésilien assure que le milieu de terrain ne bougera pas cet été.

Avec cette crise du coronavirus, le FC Barcelone doit redoubler d'ingéniosité pour renforcer son équipe cet été. Ainsi, le club culé devrait opter pour des échanges au cours du prochain mercato, cela devrait notamment concerner les dossiers Lautaro Martinez et Miralem Pjanic. Depuis quelques semaines, le Barça négocierait avec la Juventus le transfert du Bosnien, et pour faciliter la transaction, Arthur pourrait débarquer en Italie. Un accord serait d'ailleurs sur le point d'être trouvé selon les dernières informations de Tuttosport , mais l'entourage d'Arthur a tenu à clarifier la situation du Brésilien ce dimanche.

Les proches d'Arthur annoncent la couleur pour son avenir