Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l'avenir de Choupo-Moting !

Publié le 24 mai 2020 à 20h15 par D.M.

En fin de contrat avec le PSG, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait finalement rester au sein du club parisien où il pourrait prolonger son bail d’une année supplémentaire.

Eric Maxim Choupo-Moting vit une saison particulière au PSG. Recruté à la surprise générale en août 2018, l’attaquant camerounais est barré par la concurrence d’Edinson Cavani et de Mauro Icardi. Malgré trois buts en Ligue 1 cette saison, Eric Maxim Choupo-Moting ne fait pas partie des premiers choix de Thomas Tuchel et a été annoncé sur le départ lors du prochain mercato. Malgré son statut délicat et un contrat qui arrive à expiration en juin prochain, le joueur pourrait finalement prolonger son aventure au PSG, comme cela a été dernièrement révélé par Nicolo Schira, journaliste italien.

Prolongation en vue pour Choupo-Moting?