Mercato - Barcelone : Ancelotti aurait un atout de taille dans le dossier Todibo

Publié le 24 mai 2020 à 21h00 par J.-G.D.

Après avoir mis la pression sur le FC Barcelone afin d’obtenir le renfort de Jean-Clair Todibo, actuellement prêté à Schalke 04, Everton souhaiterait faire jouer ses bonnes relations avec les Catalans pour parvenir à ses fins.

En prêt à Schalke 04 depuis le mercato hivernal, Jean-Clair Todibo dispose de minutes précieuses. Une chose inenvisageable à Barcelone, le défenseur central tricolore étant barré par la concurrence de Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti. De retour en Catalogne d’ici quelques semaines, l’ancien Toulousain ne serait pas totalement sûr de rester au Barça. Plusieurs portes de sortie s’offriraient donc à Todibo, dont le RB Leipzig d’après les informations exclusives du 10sport.com, ou Everton. Les Anglais auraient ainsi proposé 25M€, bonus compris, à Barcelone, tout en faisant pression sur les dirigeants blaugrana afin d’accepter cette offre. Les Barcelonais joueraient eux la montre concernant Todibo, lui qui pourrait faciliter plusieurs échanges (Miralem Pjanic, Lautaro Martinez). Mais Everton aurait un plan dans ce dossier.

Todibo à Everton grâce à la bonne entente avec le Barça ?

C’est ce que nous apprend Francesc Aguilar. Le journaliste de Mundo Deportivo , via son compte Twitter , explique que Marcel Brands, directeur sportif d’Everton, désirerait profiter de ses bonnes relations avec le Barça, depuis les transferts de Yerry Mina, Lucas Digne et André Gomes, pour mettre la main sur Jean-Clair Todibo. Une volonté de la part des Toffees de battre la concurrence et être en pole position concernant le jeune défenseur du FC Barcelone. Affaire à suivre...