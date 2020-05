Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une révolution estivale au Barça ?

Publié le 24 mai 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier

En dépit du fait que le marché des transferts sera fortement perturbé par l’impact économique de la pandémie de COVID-19, le FC Barcelone souhaiterait entreprendre de grands travaux cet été pour renouveler son effectif. Et pour parvenir à ses fins, le club catalan aurait pris la décision de placer tous ses joueurs, hormis Lionel Messi, sur la liste des transferts.

Avant l’arrêt des compétitions causé par la crise du coronavirus à la mi-mars, le FC Barcelone était toujours engagé en Ligue des Champions et pointait en tête du classement de la Liga en ayant deux points d’avance sur le Real Madrid. Seulement voilà, si ses résultats sont satisfaisants, ils ne font que masquer une réalité claire : les Blaugrana vivent une saison des plus délicates. Outre les nombreux remous institutionnels, entre les attaques de Lionel Messi contre Eric Abidal, le renvoi d’Ernesto Valverde ou encore la polémique I3Ventures, les Catalans sont loin d’afficher leur meilleur visage sur le terrain depuis le début de l’exercice en cours. Les lacunes se sont accumulées dans tous les secteurs de jeu, hormis celui du gardien de but. Attaque, entrejeu, défense centrale, latéraux… Tous ces postes méritent un coup de fraîcheur. Et c’est la raison pour laquelle les dirigeants du FC Barcelone auraient pris une grande décision en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts : celle de profondément renouveler leur effectif, et cela en dépit des lourdes pertes financières qu’ils ont subies du fait de la crise sanitaire.

Le projet : vendre pour mieux recruter ensuite

Dans cette optique, de nombreux joueurs du Barça ont dernièrement été annoncés comme de possibles candidats au départ. Les premiers en ligne de mire sont Ivan Rakitic et Arturo Vidal, dont le board catalan aimerait se séparer à un an du terme de leur contrat alors qu’ils n’affichent plus leur meilleur visage sur le terrain depuis plusieurs mois. De plus, très fréquemment sujet aux blessures depuis 2018, Samuel Umtiti aurait lui-aussi été placé sur la liste des transferts par les Catalans. Des questions se posent également quant à l’avenir d’Ousmane Dembélé, lui-aussi fragile physiquement, bien qu’il souhaite poursuivre son aventure au Barça comme le10sport.com vous l’a annoncé le 15 mai dernier. Parallèlement, l’avenir de Nelson Semedo s’inscrirait en pointillés, lui qui n’a jamais réellement donné satisfaction depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017. Il en irait de même pour Junior Firpo, arrivé l’été passé en provenance du Real Betis, qui n’a rien pu faire face à la concurrence de l’indéboulonnable Jordi Alba. Plus encore, et cela a surpris plus d’un observateur, les dirigeants catalans seraient également prêts à sacrifier Arthur Melo, en dépit de son fort potentiel et de ses 23 ans, dans l’optique de concrétiser un deal avec la Juventus pour la venue de Miralem Pjanic, qui viendrait apporter son expérience dans l’entrejeu catalan. Plus encore, il ne faut pas oublier les cas des joueurs prêtés cette saison, tels que Philippe Coutinho, Jean-Clair Todibo (ciblé par le RB Leipzig comme le10sport.com vous l’a révélé) ou Carles Aleña, eux-aussi susceptibles de s’en aller. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com ce dimanche, le milieu brésilien prêté cette saison au Bayern Munich est d’ailleurs dans le viseur d’Arsenal.

Un profond renouvellement à venir ?

Une vague de départs serait donc à prévoir au FC Barcelone, celle-ci ayant pour but de précéder une série d’arrivées censées apporter un coup de fraîcheur à l’effectif de Quique Setién. Afin de renouveler son secteur offensif et compenser le déclin physique de Luis Suarez visible depuis plusieurs mois, le Barça aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité de recrutement pour cet été, au point de mettre de côté le dossier Neymar. Pour sa part, l’attaquant argentin de 22 ans verrait d’un bon œil la perspective de rallier le Camp Nou pour y évoluer aux côtés de Lionel Messi. Mais avant de voir le natif de Bahia Blanca porter la tunique catalane, encore faudra-t-il convaincre l’Inter de lâcher sa pépite pour moins de 111M€, soit le montant de sa clause libératoire. Des négociations auraient lieu dans cette optique avec les Nerazzurri , les Barcelonais tentant d’inclure certains joueurs dans la transaction. En attaque, il convient également de ne pas oublier l’arrivée programmée de Francisco Trincao, recruté l’hiver dernier au Sporting Braga, qui viendra renforcer les ailes catalanes. Dans un autre registre, Miralem Pjanic est lui-aussi annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, comme évoqué plus haut. Le milieu bosnien de 30 ans pourrait rejoindre la Catalogne en compagnie de Mattia De Sciglio, qui viendrait renforcer un côté droit où seul Sergi Roberto serait présent en cas de départ de Nelson Semedo. L’hypothèse de voir débarquer Joao Cancelo en échange de l’ancien de Benfica ne serait pas non plus à exclure, les deux joueurs étant représentés par Jorge Mendes qui pourrait trouver son compte dans une telle opération.

Le Barça serait prêt à sacrifier tout le monde... sauf Messi !