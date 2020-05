Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato : Arsenal rêve de Coutinho (Barcelone)

Publié le 24 mai 2020 à 15h00 par Alexis Bernard

De retour au FC Barcelone après un prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho intéresse fortement la Premier League. Et Arsenal rêve du prodige brésilien…

Le Bayern Munich ne dégainera pas pour Philippe Coutinho. L’option d’achat prévue dans le prêt du Brésilien est jugée trop onéreuse et les Bavarois ont d’autres options en tête pour cet été (Leroy Sané). Coutinho va donc retrouver le FC Barcelone et ses petits camarades blaugrana. Mais les chances de le voir se relancer en Catalogne sont minces. Les dirigeants veulent le voir partir, eux qui ont grandement besoin de rentrées financières. Et la Premier League reste une destination très probable pour Philippe Coutinho.

Première discussion avec Arsenal

Courtisé par Chelsea, qui étudierait les possibilités pour le récupérer cet été, Philippe Coutinho serait également sur les tablettes d’Arsenal. Les Gunners auraient même pris leur disposition pour démarrer les premières discussions avec son agent, Kia Joorabchian. Un dossier complexe pour Arsenal, car très couteux. Mais Mikel Arteta rêve de pouvoir mettre la main sur Philippe Coutinho et en faire son maître à jouer. Après avoir enchanté Liverpool en 2013 et 2018, le Brésilien jouit encore d’une très belle cote en Premier League.