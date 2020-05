Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho reçoit un message fort pour cet été !

Publié le 24 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Même si le Bayern Munich n’entend pas payer les 120M€ de l’option d’achat de Philippe Coutinho, le club bavarois souhaite négocier un transfert du milieu offensif brésilien avec le FC Barcelone.

Prêté cette saison par le FC Barcelone au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne semble pas avoir suffisamment convaincu les dirigeants du club allemand pour que ces derniers envisagent de lever son option d’achat, fixée à 120M€. Pour l’instant, Coutinho semble donc promis à un retour au Barça où il n’aurait plus du tout sa place, mais le Bayern n’aurait pas dit son dernier mot.

« On verra s’il aura encore un rôle à jouer »