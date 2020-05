Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo serait en instance de départ !

Publié le 25 mai 2020 à 15h45 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec le FC Barcelone pour le recrutement de Mattia De Sciglio. De son côté, le latéral de la Juventus serait ouvert à un départ et serait prêt à relever un nouveau défi.

Mattia De Sciglio ne devrait pas porter le maillot de la Juventus la saison prochaine. Considéré comme l'un des hommes forts de Massimiliano Allegri, le latéral italien est de moins en moins utilisé depuis l'arrivée de Maurizio Sarri à Turin. Une situation qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone et au PSG, qui seraient en quête d'un latéral et verrait d'un bon oeil son recrutement cet été. Mais qu'en pense Mattia De Sciglio ?

Mattia De Sciglio prêt à relever un nouveau défi ?