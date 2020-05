Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait encore doubler le Barça pour De Sciglio !

Publié le 18 mai 2020 à 23h15 par D.M.

La Juventus aurait l’intention d’inclure Mattia De Sciglio dans les négociations avec le FC Barcelone afin notamment d'attirer Arthur. Mais le club catalan se montrerait réticent à accueillir le défenseur courtisé par le PSG.

A l’occasion du dernier mercato hivernal, la presse italienne avait évoqué un échange entre Mattia de Sciglio et Layvin Kurzawa. Finalement, le PSG n’a pas accueilli dans ses rangs le défenseur italien, mais l’intérêt du club parisien serait toujours présent. Toutefois, le joueur de 27 ans pourrait prendre la direction du FC Barcelone. Sport annonçait ce dimanche que Mattia de Sciglio pourrait rejoindre la Catalogne aux côtés de Miralem Pjanic en échange de Nelson Semedo.

Mattia de Sciglio n'intéresse pas le Barça