EXCLU - Mercato : Un match Tottenham - PSG pour Castagne !

Publié le 24 mai 2020 à 16h15 par Alexis Bernard

Révélée en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Timothy Castagne est très chaude pour le PSG. Mais Tottenham est également dans la partie…

En pleine explosion avec l’Atalanta Bergame, l’invité surprise de la Ligue des Champions, Timothy Castagne suscite de plus en plus d’intérêt. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le12 mai dernier, Paris a coché le nom du latéral belge pour succéder à Thomas Meunier, qui ne sera pas conservé. Le journal Le Parisien a confirmé, par la suite, que le PSG songeait à Castagne, sans toutefois préciser que Paris n’était pas seul sur le dossier…

Tottenham veut Castagne