Foot - Mercato - Barcelone

Mercato- Barcelone : Bartomeu a tranché pour l'avenir de cette pépite !

Publié le 26 mai 2020 à 0h30 par D.M.

Le FC Barcelone aurait indiqué à Emerson qu'il resterait au Betis la saison prochaine. A moins qu'une offre de grande envergure arrive sur la table des dirigeants catalans.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone et le Betis ont dépensé 6M€ chacun pour s’offrir Emerson. Le jeune latéral (21 ans) est prêté jusqu’en 2021 au sein du club sévillan. Toutefois, le club blaugrana a la possibilité de le rapatrier un an plus tôt à condition de verser au Betis une somme comprise entre 6M€ et 9M€ selon Mundo Deportivo . Par ailleurs, le Bayer Leverkusen, le Milan AC ou encore l’Inter seraient attentifs à la situation du joueur brésilien. Malgré les rumeurs qui entourent son avenir, Emerson devrait rester au sein du club v erdiblanco la saison prochaine.

Emerson devrait rester au Betis