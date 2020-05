Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’idée du Barça pour boucler le dossier Pjanic ?

Publié le 25 mai 2020 à 22h30 par La rédaction

Certaines informations sorties en Espagne pourraient laisser supposer qu’Ousmane Dembélé pourrait détenir la clé du deal Pjanic-Barça. Analyse.

Ces dernières heures, certains médias espagnols annoncent l’ouverture d’une piste Ousmane Dembélé du côté de la Juventus Turin. Selon les informations de Mundo Deportivo , la Juventus aurait en effet proposé au Barça d'inclure l'ailier tricolore dans l'opération Miralem Pjanic, dans le cadre d’un prêt, afin de voir s’il retrouve son top niveau. De plus, Ousmane Dembélé étant en fin de contrat en juin 2022, il n’aurait plus qu’un an à la fin de son prêt, ce qui fait que l’option d’achat ne devrait pas être si élevée. Que faut-il en penser ?

Contexte réuni pour un accord Barça-Juve

A l’analyse le contexte paraît réuni pour qu’une telle opération soit en effet discutée. Le FC Barcelone pourrait trouver une solution viable pour faire baisser sa masse salariale, tout en faisant légèrement baisser le coût de l’opération Pjanic par ce biais d’un prêt payant. D’ailleurs, il est très probable que l’idée provienne plus du FC Barcelone que de la Juve, le club catalan cherchant un moyen de boucler Pjanic. Cependant, la Juve pourrait tout à fait montrer de l’intérêt car il s’agit d’un pari à moindre coût autour de Dembélé, avec la probabilité d’un excellent deal si jamais le joueur revenait au top. Entre les deux clubs, l’opération paraît donc envisageable.