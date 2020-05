Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de ce proche de Neymar sur son avenir au PSG !

Publié le 25 mai 2020 à 19h45 par T.M.

Alors que le feuilleton Neymar continue encore et toujours d’animer le marché des transferts, Nenê, qui connait bien le joueur du PSG, a fait une confidence concernant l’avenir de son compatriote brésilien.

Proche d’un départ l’été dernier, Neymar est finalement reparti pour une 3ème saison avec le PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Néanmoins, son avenir reste au centre des attentions et des rumeurs. En effet, du côté du FC Barcelone, on n’aurait pas encore perdu de vue le Brésilien, bien que cela soit compliqué de réaliser l’opération à cause du coronavirus. Avec le contexte actuel, Leonardo pourrait donc pouvoir souffler pour Neymar, bien qu’en Espagne, on explique qu’un échange entre Ousmane Dembélé et le protégé de Thomas Tuchel pourrait revenir sur la table. Pour de qui est de Nenê, proche du Parisien, c’est un autre détail qui pourrait influencer l’avenir de la star auriverde.

La Ligue des Champions décisive ?