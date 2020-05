Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 25 mai 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors que le PSG suivrait de près la piste Gianluigi Donnarumma, il pourrait finalement être devancé par la direction du Milan AC sur ce dossier.

Le feuilleton Donnarumma devrait continuer de faire parler tant qu’aucune décision ne sera prise. Le gardien du Milan AC arrivera en fin de contrat dans un an avec le club rossonero et n’a pour le moment pas prolongé. Une situation dont le PSG aimerait profiter, d'autant que Leonardo serait en quête d'un profil de renom à ce poste pour l'été prochain. Si le joueur de son côté semble vouloir rester au Milan, les négociations entre le clan Donnarumma et le club trainent concernant le renouvellement de contrat. Compte tenu de la situation actuelle, le PSG est donc en bonne position mais le Milan AC pourrait revenir à la charge prochainement.

Donnarumma, le dernier dossier de Maldini ?