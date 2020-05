Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un transfert au PSG en préparation pour Antoine Griezmann ?

Publié le 25 mai 2020 à 16h30 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann est au FC Barcelone depuis moins d’un an, son avenir est déjà au centre des rumeurs. Et pour le Français, la suite pourrait notamment s’écrire du côté du PSG. Explications.

L’été dernier, le FC Barcelone acceptait de lever la clause libératoire d’Antoine Griezmann, fixée à 120M€ par l’Atlético de Madrid. Toutefois, pour sa première saison en Catalogne, le Français a rencontré certaines difficultés, notamment en ce qui concerne son adaptation à la fois sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. De quoi faire dire à certains que l’avenir du champion du monde pourrait déjà s’écrire loin du Camp Nou. Néanmoins, au sein de la direction du Barça, on aurait déjà tranché pour l’avenir de Griezmann. En effet, ce lundi, As assure que le joueur de 29 ans serait considéré comme intransférable. A aucun moment, il n’aurait été question de se séparer du numéro 17 barcelonais. Pour Antoine Griezmann, il devrait donc y avoir une seconde chance sous le maillot barcelonais. Avant de réellement partir ?

Encore un an à Barcelone… avant le PSG ?

La saison prochaine, Antoine Griezmann, qui sera alors pleinement intégré au FC Barcelone, aura donc l’occasion de pleinement montrer de quoi il est capable. L’occasion pour le Français de préparer un départ vers un nouveau défi et notamment le PSG. C’est en tout cas ce que révèle TMW ce lundi. En effet, à en croire le média italien, le protégé de Quique Setien aurait refusé de rejoindre l’Inter Milan cet été, lui qui était notamment évoqué comme un possible argument pour Lautaro Martinez. Il n’en sera finalement rien. En effet, pour la saison prochaine, Griezmann voudrait rester à Barcelone, retrouver son numéro 7, qu’il n’a pas pu avoir cette saison car Philippe Coutinho n’était pas encore parti quand il est arrivé, réaliser une grande saison en Catalogne avant de pourquoi pas filer vers le PSG à en croire TMW . Rendez-vous donc en 2021 au Parc des Princes pour l’international tricolore ?

