Le plus grand attaquant d’Europe est annoncé à l’OM !

Après l’échec rencontré avec Elle Wahi, l’OM a décidé de repartir à la recherche d’un attaquant cet hiver et a jeté son dévolu sur Amine Gouiri qui réalise des débuts très remarqués à Marseille. A tel point que Robert De Zerbi le voit déjà comme l’un des futurs meilleurs attaquants d’Europe. Osant même la comparaison avec Gonzalo Higuain.

L'été dernier, l'OM a été contraint de se mettre en quête d'un nouvel avant-centre, ce qui n'était initialement pas prévu. Et pour cause, Pierre-Emerick Aubameyang sortait d'une magnifique saison, mais l'appel de l'Arabie Saoudite a tout changé. Par conséquent, le club phocéen a décidé de lâcher 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Un transfert qui n'a jamais porté ses fruits, au point que l'ancien Montpelliérain ait rejoint l'Eintracht Francfort cet hiver contre une somme équivalente à celle déboursée par l'OM. Une belle affaire sur le plan économique mais qui a poussé les Marseillais à dénicher un nouvel attaquant. C'est Amine Gouiri qui a été choisi. Arrivé en provenance du Stade Rennais, l'ancien Niçois a déjà convaincu Roberto De Zerbi.

De Zerbi déjà fan de Gouiri

« Gouiri, je crois qu'il a toutes les qualités pour être potentiellement un des meilleurs numéros 9 du futur. Il me rappelle Higuain, dans sa façon de bouger. Il doit se spécialiser face au but », lance l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche, assurant tout simplement qu'Amine Gouiri peut devenir une référence à son poste en Europe.

«Il a tout pour être un des plus grands avant-centres d'Europe»

« Il faut travailler l'estime de soi, il n'est pas entièrement conscient de sa force et de ses qualités, j'essaie de lui donner cette estime. Il a la qualité d'un numéro 10 mais il doit avoir l'efficacité du numéro 9. Il me rappelle de grands buteurs du passé. Il a tout pour être un des plus grands avant-centres d'Europe. Il doit y croire lui en premier », ajoute Roberto De Zerbi.