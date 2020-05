Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce club qui veut s’attaquer à de nombreuses pépites de Quique Setien…

Publié le 25 mai 2020 à 16h00 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone pourrait bien réaliser quelques affaires avec la Juventus. Mais le Betis Séville voudrait aussi en faire de même s’étant renseigné sur plusieurs joueurs de Quique Setien.

Afin de financer son mercato estival, le FC Barcelone ne retiendrait quasiment presque aucun joueur. Dans l’effectif de Quique Setien, ils seraient peu nombreux à avoir l’étiquette d’intransférable, comme ce serait le cas pour Lionel Messi, Frenkie De Jong ou encore Antoine Griezmann. En revanche, pour d’autres, la porte serait grande ouverte pour un départ à l’occasion du prochain mercato estival. Une grande braderie dont certains clubs voudraient bien profiter. Cela serait notamment le cas du Betis Séville. Entretenant de bonne relation avec le Barça, ayant notamment conclu le prêt de Carles Alena l’hiver dernier, le club andalou voudrait jouer de cela pour accueillir d’autres joueurs de Quique Setien.

Le Betis a plusieurs objectifs au Barça