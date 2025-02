PSG : Le transfert d'une star à l'origine d'une polémique ?

Arnaud De Kanel

Très performant avec le Napoli, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas tardé à se faire un nom dans le football européen. La carrière de l'attaquant géorgien a même pris une autre tournure cet hiver avec sa signature au PSG. Une signature qui a fait couler beaucoup d'encre alors que le club de la capitale comptait déjà un ailier gauche de classe dans son effectif en la personne de Bradley Barcola. Luis Enrique s'est expliqué à ce sujet.

Cet hiver, le PSG n’a pas fait de folies sur le marché des transferts, se concentrant sur une seule recrue : Khvicha Kvaratskhelia. Pour s’attacher les services de l’ailier géorgien, le club de la capitale a dû convaincre Naples avec un chèque avoisinant les 70M€. À 23 ans, l’ancien Napolitain découvre progressivement son nouvel environnement parisien et s’adapte en douceur aux exigences du championnat français et du style de jeu imposé par Luis Enrique. Une arrivée scrutée de près et qui n'avait pas manqué de faire réagir.

«L'objectif était d'améliorer l'équipe»

Les questions étaient nombreuses quant à la décision de Luis Enrique de pousser pour l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au sein du club de la capitale. Dans une période compliquée pour Bradley Barcola, la signature du Géorgien aurait pu enterrer défintivement le Français. Mais selon le coach du PSG, elle avait uniquement pour but d'améliorer l'effectif, et non de punir Barcola.

«Je vois chez lui une amélioration»

« Avec Kvara l'objectif était d'améliorer l'équipe, chacun pousse son concurrent. Barcola est un joueur très jeune. Il a un avenir très prometteur. Avec un jeune tu ne sais jamais ce qu'il va se passer. Il faut leur laisser l'espace suffisant pour qu'il puisse grandir. Dans la partie où il a moins marqué, il était bien sur les passes décisives. Je vois chez lui une amélioration sur son travail en défense », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse ce samedi. De quoi mettre fin à la polémique.