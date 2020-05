Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : José Mourinho pourrait rendre service à Eyraud !

Publié le 26 mai 2020 à 16h15 par La rédaction

Soucieux de trouver un nouveau point de chute après une saison difficile, Maxime Lopez pourrait quitter l’OM. Alerté par sa situation, José Mourinho envisagerait de le recruter à Tottenham

Malgré la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, Maxime Lopez devrait se trouver un nouveau point de chute. Pas vraiment dans les papiers d’André Villas-Boas, le milieu de terrain a perdu son statut de titulaire et ne voudrait pas rester une saison de plus sur le banc. De plus, l’OM ne verrait pas d’un mauvais oeil le départ de son milieu de terrain à cause de sa situation économique inquiétante. Le club phocéen à besoin de liquidités et un départ de Maxime Lopez serait un bon début pour renouveler les finances. D’ailleurs, un cador anglais pourrait leur donner un coup de pouce dans ce dossier…

Mourinho aurait un oeil sur Lopez