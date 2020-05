Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À peine confirmé, Villas-Boas prépare déjà ses transferts !

Publié le 26 mai 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Longtemps annoncé sur le départ dans la foulée de celui d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas va finalement rester à l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, en coulisses, le technicien portugais n'aurait pas perdu de temps et s'attaquerait déjà au mercato estival de l'OM.

Ces derniers jours, l'avenir d'André Villas-Boas n'a cessé d'être commenté. Et pour cause, le départ d'Andoni Zubizarreta a jeté un énorme froid sur le futur du technicien portugais. Il faut dire que ce dernier n'avait jamais caché son intention de partir dans le cas où le Basque ne serait pas conservé. Ces derniers jours, la tendance était donc clairement à un départ, mais lundi soir, coup de théâtre, l'OM a annoncé par le biais d'un communiqué transmis à l'AFP que l'ancien entraîneur de Chelsea allait honorer sa dernière année de contrat : « Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt (propriétaire du club) et Jacques-Henri Eyraud (président de l'OM), André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l’OM pour la saison prochaine ». Convaincu par ses joueurs, André Villas-Boas a également dû recevoir des garanties concernant l'effectif dont il disposerait la saison prochaine.

Villas-Boas lance déjà les grandes manœuvres

En effet, d'après les informations de L'Equipe , Jacques-Henri Eyraud a rassuré André Villas-Boas concernant le mercato. Le président de l'OM aurait répété à son entraîneur qu'il aurait un effectif de qualité, et surtout qu'il ne serait pas amputé par plusieurs départs. « Ce ne sont pas les soldes », avait d'ailleurs insisté Jacques-Henri Eyraud il y a quelques jours. Et il l'a vraisemblablement confirmé au Portugais. Par conséquent, André Villas-Boas se tournerait déjà vers le recrutement estival avec plusieurs idées en tête pour renforcer son groupe comme l'explique L'Equipe . Et visiblement, l'ancien entraîneur de Tottenham n'a pas perdu de temps puisque selon les informations du Phocéen , l'entraîneur de l'OM a d'ores et déjà contacté plusieurs joueurs afin de les convaincre de rejoindre le club phocéen cet été et de leur vanter le projet olympien. Un projet qui est d'ailleurs plus attrayant depuis qu'André Villas-Boas a annoncé qu'il resterait en poste.

Mais avec quels moyens ?