Mercato - Officiel : L'OM scelle l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 25 mai 2020 à 22h44 par B.C.

Suite aux révélations de L'Equipe et de RMC, l'Olympique de Marseille a confirmé via l'AFP ce lundi qu'André Villas-Boas resterait à la tête de l'équipe première la saison prochaine.