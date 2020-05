Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de Debuchy sur son avenir !

Publié le 25 mai 2020 à 21h30 par La rédaction

Sous contrat avec l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2021, Mathieu Debuchy portera-t-il le maillot des Verts la saison prochaine ? Le latéral français n'affiche aucun doute à ce sujet.

Après avoir explosé à Newcastle, Mathieu Debuchy a déposé ses valises à Arsenal en juillet 2014. Le défenseur français n’a jamais eu sa chance sous le maillot des Gunners . Blessé à de nombreuses reprises, Debuchy a décidé de rebondir à Saint-Etienne en 2018, et le latéral droit s'est rapidement imposé comme un cadre de l’ASSE, avec qui il est lié jusqu’en juin 2021. Néanmoins, le 10 Sport vous a récemment révélé que Claude Puel souhaitait rajeunir l'effectif cet été, mais le Français de 34 ans n'imagine pas quitter les Verts tout de suite.

« Normalement je serai toujours en Vert la saison prochaine »