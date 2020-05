Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Malgré le coronavirus, Zidane veut du lourd cet été !

Publié le 25 mai 2020 à 20h30 par B.C.

Alors que les clubs s'apprêtent à vivre un mercato pour le moins atypique cet été, Zinedine Zidane aurait fixé trois priorités pour renforcer son effectif.

Plus d'un an après son retour au Real Madrid, Zinedine Zidane entend bien renforcer son effectif. En effet, plusieurs joueurs arrivent en fin de cycle, à l'image de Luka Modric (34 ans), Sergio Ramos (34 ans), Karim Benzema (32 ans), Marcelo (32 ans), ou encore Toni Kroos (30 ans). Ainsi, Zinedine Zidane travaillerait sur les futures recrues du club, et un nom fait déjà l'unanimité en interne : Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG apparaît comme le digne successeur de Cristiano Ronaldo en attaque, mais son arrivée s'annonce impossible cet été. Pas de quoi décourager Zidane, qui aurait d'autres pistes pour le mercato à venir.

Upamecano pour rajeunir la charnière centrale

Malgré l'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur les finances des clubs, l'entraîneur du Real Madrid souhaiterait récupérer au moins 3 trois joueurs cet été : un défenseur, un milieu, et un attaquant. Raphaël Varane et Sergio Ramos apparaissent comme des titulaires en puissance en charnière centrale, mais l'international espagnol s'approche doucement de la retraite, et les négociations pour une prolongation sont au ralenti alors que son contrat prendra fin en 2021. De son côté, Éder Militão ne s'est pas imposé durant sa première année en Espagne. Zidane compterait donc injecter du sang neuf dans sa défense et ferait de Dayot Upamecano sa priorité à ce poste selon OK Diario . Si l'arrivée du joueur de Leipzig s'avérait impossible, Gabriel (LOSC) et Diego Carlos (Séville) seraient les alternatives.

Camavinga pour aider Casemiro

Dans l'entrejeu, Zinedine Zidane voudrait un joueur capable d'alterner les matches avec Casemiro, et selon OK Diario , Eduardo Camavinga (Stade Rennais) resterait sa priorité même si le club breton entend bien conserver sa pépite. Les Merengue auraient déjà bougé leurs pions pour le milieu de terrain de 17 ans, et ce dossier serait le plus avancé à ce jour selon le média ibérique.

Haaland pour préparer l'après-Benzema

Enfin, un nouvel attaquant est attendu suite aux mauvais débuts de Luka Jovic, recruté pour 60M€ l'été dernier. Zidane et la direction du Real Madrid seraient totalement séduits par Erling Haaland, un joueur qui figure sur la short-list du club depuis de longs mois. Malgré son transfert au BVB cet hiver, Florentino Pérez ne lâcherait pas des yeux Haaland, et Zinedine Zidane espérerait s'attacher ses services durant le mercato estival. Cependant, Dortmund n'est pas vendeur, et il sera compliqué pour le Real Madrid de lâcher une somme stratosphérique en cette période de crise sanitaire.