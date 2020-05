Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a tranché pour son avenir !

Publié le 25 mai 2020 à 20h00 par B.C.

Alors que son avenir était incertain suite au départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a pris la décision de rester à l'OM, sans pour autant prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2021.

Le 14 mai dernier, l'Olympique de Marseille officialisait le départ d'Andoni Zubizarreta. Une véritable bombe pour les supporters, qui ont rapidement craint le pire pour l'avenir d'André Villas-Boas. En effet, l'entraîneur de l'OM est proche de l'ancien international espagnol et a régulièrement lié son destin au sien. Malgré tout, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont plusieurs fois fait savoir qu'il comptait sur le Portugais pour la suite du projet, au point de lui proposer une prolongation de contrat. « Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là », a annoncé l'OM dans un communiqué. Depuis, AVB est en pleine réflexion, et une tendance se dégagerait.

Villas-Boas devrait rester à l'OM !