Mercato - Real Madrid : Ça se complique dans le dossier Paul Pogba !

Publié le 25 mai 2020 à 19h30 par La rédaction

Courtisé par le Real Madrid pour la saison prochaine, l’international français de Manchester United Paul Pogba était également annoncé dans le viseur de son ancien club, la Juventus. Pourtant, cette piste s’annoncerait compliquée pour la Pioche…

Zinedine Zidane en pince toujours pour Paul Pogba. L’international français de Manchester United est annoncé sur le départ, les Red Devils ne parvenant pas à réaliser les performances souhaitées par la Pioche en Premier League et sur la scène européenne. Très apprécié depuis plusieurs années par Zizou, Pogba était également ciblé par son ancien club de la Juventus. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , des discussions avaient même été entamées entre la Vieille Dame et l’agent de Paul Pogba. Cependant, ce transfert semble se compliquer pour plusieurs raisons…

L’argent au cœur du problème

Ainsi, comme révélé par CalcioMercato.com , l’argent serait le principal problème de ce dossier. En effet, le salaire initialement demandé par Mino Raiola pour Pogba, d’un montant de 20 millions d’euros annuels, serait difficilement atteignable en ce temps de crise du coronavirus. Le plan de la Juventus aurait été de ne pas proposer de salaires au-dessus de 9 millions d’euros bruts par an, à quelques exceptions près. De son côté, Raiola ne descendrait pas en-dessous de la barre des 12M€ annuels que touche actuellement le défenseur néerlandais de la Juventus Matthijs De Ligt. De plus, le club turinois serait en difficulté en ce qui concerne le montant du transfert, puisque Manchester United demanderait une somme avoisinant 100M€ pour boucler cette transaction. Une somme difficile à atteindre pour la Juve dans le contexte actuel…

L’espoir d’un échange