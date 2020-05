Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait identifié sa nouvelle priorité !

Publié le 25 mai 2020 à 17h00 par A.D.

En quête d'un nouveau numéro 9, Claude Puel aurait coché le nom d'Ermedin Demirovic. Le coach de l'ASSE aurait fait du buteur bosnien sa priorité pour cet été.

Ermedin Demirovic serait la nouvelle priorité de Claude Puel. Après une saison plus que compliquée, l'ASSE a à coeur de se rattraper et le prochain mercato estival pourrait lui faciliter la tâche. Alors qu'il voudrait recruter un nouveau buteur, Claude Puel pourrait se tourner vers Ermedin Demirovic. Lors d'un entretien accordé à L'Est Républicain , Peter Zeidler a évoqué l'intérêt du coach de l'ASSE pour son buteur. « Il est toujours la propriété d’Alavés. Il est sollicité par de nombreux clubs de Bundesliga… et Saint-Etienne, entre autres, en France » , a confié le technicien du FC St. Gallen. Prêté en Suisse par Alavès, Ermedin Demirovic pourrait ainsi retrouver le club espagnol avant de migrer vers Saint-Etienne ou l'Allemagne.

Ermedin Demirovic, la priorité de Claude Puel ?