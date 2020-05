Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Kylian Mbappé totalement validé par le Real Madrid !

Publié le 25 mai 2020 à 16h15 par T.M.

En ce qui concerne son avenir, Kylian Mbappé aurait été très clair avec le PSG. Une position clairement validée du côté du Real Madrid.

Bien que son contrat court jusqu’en 2022, Kylian Mbappé ne verrait clairement pas son avenir avec le PSG. Le Français l’aurait d’ailleurs clairement exprimé à sa direction. En effet selon les dernières informations de FourFourTwo , le protégé de Thomas Tuchel aurait ainsi expliqué en coulisse que son avenir s’écrirait plutôt du côté du Real Madrid. D’ailleurs, il voudrait tout faire pour faciliter son départ vers la Casa Blanca. Pour cela, Mbappé aurait fait savoir au PSG qu’il était prêt à prolonger son contrat à condition d’inclure une clause pour permettre son transfert au Real Madrid en 2021 ou en 2022. Et du côté des Merengue, on ne perd pas une miette de cela…

Le Real Madrid approuve