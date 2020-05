Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça a tenté de s'offrir ce flop de Zidane !

Publié le 25 mai 2020 à 18h30 par Dan Marciano

Alors que Luka Jovic traverse une passe difficile au Real Madrid, le FC Barcelone avait observé en 2019 les prestations de l'attaquant qui évoluait alors à l'Eintracht Francfort. Mais le club blaugrana avait décidé de se retirer de ce dossier laissant le champ libre à son grand rival.

Le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 a laissé un grand vide au Real Madrid. Lors des derniers mercato, les dirigeants espagnols ont essayé tant bien que mal de combler le départ du Portugais. Afin d’épauler un Karim Benzema bien seul sur le front de l’attaque, le Real Madrid a déboursé près de 100M€ pour s’offrir Eden Hazard, mais aussi 60M€ pour attirer Luka Jovic. L’attaquant serbe sortait en 2019 d’une saison excellente sous le maillot de l’Eintracht Francfort. Auteur de 17 buts en Bundesliga, Luka Jovic présentait le profil parfait pour renforcer le secteur offensif. Mais ce transfert rempli d’espoir s’est vite transformé en déception. L’attaquant de 22 ans n’a pas réussi à convaincre Zinedine Zidane qui n’a pas hésité à le placer à de nombreuses reprises sur le banc des remplaçants. Pourtant, lors du dernier mercato estival, le Real Madrid n’avait pas hésité à casser sa tirelire pour mettre la main sur Luka Jovic, alors qu’un autre club prestigieux l'observait avec attention.

Le FC Barcelone avait ciblé Luka Jovic

Près d’un an après le transfert de Luka Jovic au Real Madrid, la presse espagnole rapporte de nombreuses précisions sur les coulisses de cette opération. En effet, Mundo Deportivo annonce ce lundi que le FC Barcelone était également tombé sous le charme de Luka Jovic. De nombreux scouts auraient fait le déplacement jusqu’à Francfort durant l’année 2019 afin d’observer les prestations de l’attaquant. Les rapports auraient été excellents et les dirigeants catalans auraient contacté son représentant Fali Ramadani afin de prendre la température. Mais le 14 mars 2019, au terme d’un match de Ligue Europa opposant l’Eintracht Francfort à l’Inter Milan, les responsables blaugrana auraient décidé de ne pas donner suite à ce dossier. En effet, le potentiel de l’attaquant n’aurait pas fait de débat, mais son profil aurait interrogé en interne. Jugé trop statique, Luka Jovic ne collait pas au style de jeu du Barça. Finalement, le 2 juillet 2019, le Real Madrid officialisait l’arrivée du joueur serbe contre un chèque de 60M€.

Un avenir toujours incertain au Real Madrid