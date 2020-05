Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Eyraud... Nouvel indice de taille sur l'avenir du projet McCourt !

Publié le 25 mai 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Dernièrement, l'intérêt supposé d'un homme d'affaires saoudien pour l'Olympique de Marseille a fait couler beaucoup d'encre. Néanmoins, les prochains changements annoncés par Jacques-Henri Eyraud concernant l'organigramme du club phocéen laisseraient supposer que Frank McCourt n'a pas l'intention de laisser sa place. Explications.

Malgré l'arrêt de la saison de Ligue 1, l'Olympique de Marseille continue de faire l'actualité en ce temps de crise sanitaire. En effet, il pourrait y avoir de profonds changements au sein du club phocéen dans les semaines et les mois à venir. Tout d'abord, l'OM a annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta, et il pourrait être suivi d'André Villas-Boas, très proche de l'ancien portier de la sélection espagnole et actuellement en pleine réflexion sur son avenir. Mais un autre départ pourrait faire énormément de bruit prochainement, celui de Frank McCourt. Depuis plusieurs mois, une vente de l'OM est évoquée avec insistance dans les médias, même si l'Américain a plusieurs fois évoqué un avenir du côté de Marseille. Pourtant, cela n'a pas permis d'éteindre les rumeurs, d'autant qu'un homme serait intéressé par le club.

Arabie saoudite, Azerbaïdjan... Une vente de l'OM dans les tuyaux ?

Son nom est désormais connu de tous les supporters de l'OM : Al-Walid ben Talal. Le membre de la famille saoudienne serait intéressé par le club de Frank McCourt et des discussions auraient déjà eu lieu selon les informations de TMW , confirmée depuis par le journaliste français Thibaud Vézirian. « Ce que je sais, c’est qu’il y a des banques françaises qui sont dans le dossier et qui aident l’Arabie saoudite à être en lien avec l’OM, à faire des propositions pour que ça soit carré. J’ai eu des confirmations de toutes parts. Les Saoudiens veulent le club, mais aussi le stade. Ils veulent s'occuper du stade, l'embellir et faire du business. Ça coince sur le prix et sur le fait que la mairie et Arema soient impliqués dedans. Il va falloir qu'il y ait de concessions. L'un des camps, l'Arabie Saoudite ou Frank McCourt, va devoir faire des concessions », avait-il alors expliqué sur sa chaîne YouTube . Depuis, Thibaud Vézirian a révélé que Frank McCourt aurait reçu une nouvelle offre venue d’Azerbaïdjan, et plus particulièrement de l’homme d’affaires azéri Nasib Piriyev, laissant ainsi penser aux fans de l'OM qu'une vente était envisageable à l'avenir. Cependant, les récentes déclarations de Jacques-Henri Eyraud indiquent le contraire.

Une restructuration lourde de sens pour l'avenir du projet McCourt