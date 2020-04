Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les confidences d’Eden Hazard sur sa blessure !

Publié le 13 avril 2020 à 0h00 par Th.B.

Blessé à la cheville, Eden Hazard profite du confinement pour se remettre d’aplomb bien qu’il ne soit pas dans des conditions optimales pour sa rééducation, ne pouvant pas disposer d’un médecin à domicile.

Transféré au Real Madrid lors de la dernière session estivale des transferts en provenance de Chelsea, Eden Hazard a contracté lors de sa première saison chez Los Blancos pas moins de quatre blessures. Touché à la cheville avant la suspension des compétitions afin d’éviter la propagation du Coronavirus à la mi-mars, l’international belge est en pleine rééducation, mais doit se remettre en forme dans un contexte bien particulier.

« Je fais le nécessaire pour renforcer ma cheville »