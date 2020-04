Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le coup de gueule de Kroos sur la baisse des salaires

Publié le 8 avril 2020 à 11h40 par La rédaction

Les caisses de nombreux clubs sont de plus en plus vides. La faute au coronavirus qui a entrainé une grosse crise financière dans le monde du sport. Le Real Madrid pourrait être amené à baisser les salaires des joueurs. Mauvaise idée pour Toni Kroos.