Mercato - OM : Eyraud, Zubizarreta... Un coup de tonnerre provoqué par Garcia ?

Alors que l'Olympique de Marseille est en pleine révolution en interne avec la mise en place d'un nouvel organigramme, ce choix aurait dicté par la volonté de Jacques-Henri Eyraud de ne plus revivre la même situation que lors de l'ère Rudi Garcia.

La phase 2 du projet McCourt est clairement lancée et a débuté par le départ d'Andoni Zubizarreta qui a quitté sa fonction de directeur sportif d'un commun accord avec l'Olympique de Marseille. Et alors qu'il a d'abord été question qu'André Villas-Boas suive le Basque, le technicien portugais va finalement rester à son poste. Pour la suite des événements, Jacques-Henri Eyraud a également les idées claires et a récemment annoncé que la restructuration de son organigramme passait par le recrutement de deux nouveaux dirigeants : un « head of football » et un « head of business ». Le premier se « projettera sur le long terme, supervisera la stratégie en matière de formation, affichera des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés » tandis que le second devra « superviser l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football . » Et pour cause, l'ère Rudi Garcia a laissé des traces.

