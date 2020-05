Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Villas-Boas... La décision radicale de McCourt !

Publié le 26 mai 2020 à 9h45 par A.M.

Convaincu de rester par le soutien de ses joueurs, mais également par la confiance que lui accorde Frank McCourt, André Villas-Boas pourrait également voir Jacques-Henri Eyraud prendre du recul.

Cette fois-ci c'est officiel, André Villas-Boas va rester à l'Olympique de Marseille malgré le départ d'Andoni Zubizarreta. Par le biais d'un communiqué officiel, le club phocéen l'a d'ailleurs confirmé : « Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt (propriétaire du club) et Jacques-Henri Eyraud (président de l'OM), André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l’OM pour la saison prochaine ». Toutefois, cette situation engendre plusieurs interrogations notamment concernant la cohabitation entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud dont les relations se sont considérablement refroidies ces derniers mois. Mais pour cela, le président de l'OM pourrait prendre du recul.

Eyraud à distance du groupe ?