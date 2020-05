Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Zubizarreta... Pierre Ménès dézingue Eyraud !

26 mai 2020

Sur le banc de l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier, André Villas-Boas devrait rester à son poste malgré le départ d'Andoni Zubizarreta. Néanmoins, cela n'empêche pas Pierre Ménès de tacler la gestion de Jacques-Henri Eyraud.

L’avenir d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille a beaucoup fait parler ces derniers jours. Après le surprenant départ d’Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier, l’ancien entraîneur du FC Porto a pris le temps de réfléchir à son avenir. D'après les informations divulguées par L'Équipe ce lundi soir, le coach portugais aurait informé Frank McCourt de sa volonté de poursuivre l'aventure avec le club phocéen. Pour Pierre Ménès, cette décision est assez étonnante...

« Gouverner, c'est prévoir »