PSG : Le clash surprise en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Auteur d’une grande performance mardi soir avec le PSG contre Liverpool en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs. Interrogé en direct sur la télévision italienne après le match, le gardien du PSG a poussé un coup de gueule.

C’est un fait, Gianluigi Donnarumma a fait mentir ses détracteurs mardi soir en ayant été élu homme du match à l’issue du choc entre Liverpool et le PSG. Le gardien italien, critiqué de toute part à l’issue du match aller au Parc des Princes, s’est parfaitement repris à Anfield avec une grosse performance. Et Donnarumma s’est exprimé sans filtre après la qualification du PSG…

« Des pseudo journalistes qui parlent... »

En direct au micro de Sky Italia, le gardien du PSG a clashé ses détracteurs : « Les critiques ? Je suis content de répondre à des pseudo journalistes qui parlent sans savoir ce qu’est le métier de gardien. À l’aller, on subit un tir cadré et un but. Ils pensent que c’était de ma faute. Mais peu importe, je travaille toujours et je continue de sourire », lâche Donnarumma.

La drôle d’anecdote

L’international italien a également lâché une drôle d’anecdote sur la séance de tirs au but contre Liverpool : « Pourquoi j’ai couru au vestiaire avant les tirs au but ? Pour faire pipi (rires). Non en vrai, j’avais préparé quelque chose avec mon préparateur des gardiens », a ironisé le gardien du PSG.