Mercato - OM : Eyraud annonce de gros changements à venir !

Publié le 24 mai 2020 à 17h15 par B.C. mis à jour le 24 mai 2020 à 18h07

Comme annoncé par RMC un peu plus tôt dans la journée, Jacques-Henri Eyraud a publié une tribune sur Linkedin pour évoquer les changements qu'il souhaitait mettre en place en interne, avec notamment la nomination de deux personnes fortes pour diriger l'OM avec lui.

Le départ d'Andoni Zubizarreta est le premier d'une longue série de changements à l'Olympique de Marseille. Comme l'a annoncé RMC ce dimanche, Jacques-Henri Eyraud travaille sur la refonte de l'organigramme du club olympien pour la saison prochaine et le lancement de la phase 2 du projet McCourt. Ainsi, le président de l'OM souhaite nommer un directeur général en charge du football et un autre chargé de piloter les intérêts financiers et hors football du club, et dans une tribune publiée sur Linkedin , Jacques-Henri Eyraud a apporté plus de précisions sur les changements qu'il souhaitait apporter au club.

« L'OM se transforme »