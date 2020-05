Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo fracasse totalement Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 26 mai 2020 à 7h30 par B.C.

Ce dimanche, Jacques-Henri Eyraud a évoqué les changements qu'il souhaitait mettre en place au sein de l'OM, avec notamment la nomination d'un «Head of Football» et «Head of Business». Une annonce qui n'a pas du tout convaincu Daniel Riolo.

Le départ d'Andoni Zubizarreta marque le début d'une grande refonte de l'organigramme de l'Olympique de Marseille comme l'a annoncé ce dimanche Jacques-Henri Eyraud dans une tribune publiée sur LinkedIn . Ainsi, le président de l'OM a confirmé être à la recherche d'un directeur général « football » et « business », également appelés «Head of Football» et «Head of Business», afin de permettre au club phocéen « d’atteindre les standards du top 20 européen . » Un grand changement que ne voit pas d'un bon œil Daniel Riolo.

« Si je suis Marseillais, je lui demande de dégager avec ses Head of Football »