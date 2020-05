Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Draxler passe la seconde !

Publié le 26 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Julian Draxler dispose d’un contrat avec le PSG expirant en juin 2021. Cependant, Leonardo voudrait témoigner du départ de l’Allemand dès cet été, et ses représentants ne sembleraient pas avoir chômé.

Arrivé à l’hiver 2017 et répondant immédiatement aux attentes, Julian Draxler a vu son rôle chamboulé par les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé quelques mois plus tard. Depuis, l’international allemand a quitté les ailes pour évoluer au coeur du jeu, sans grand succès. Relégué à un statut de joker ou de remplaçant de luxe, Draxler ne semblerait néanmoins pas malheureux de son sort. Paris United révélait d’ailleurs dernièrement qu’il comptait bien aller au bout de son contrat, courant jusqu’en juin 2021 et de signer une belle prime à la signature dans son prochain club. Néanmoins, ses représentants ne souhaiteraient prendre aucun risque.

Les représentants de Draxler auraient proposé ses services à trois cadors italiens !