Mercato - PSG : Ça se confirme pour l'avenir de Julian Draxler !

Publié le 25 mai 2020 à 20h15 par La rédaction

En difficulté du côté du PSG, Julian Draxler aurait été proposé à plusieurs clubs italiens dans le cadre d’un transfert pour la saison prochaine, alors que le Hertha Berlin serait toujours une piste à suivre pour l’international allemand.

Julian Draxler n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté du PSG. Arrivé en provenance de Wolfsburg en 2017 contre 36M€, l’international allemand n’a jamais réussi à pleinement s’imposer en Ligue 1. Avec uniquement 19 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, pour la plupart en sortie de banc, Draxler commencerait à s’impatienter, et pourrait décider de quitter le PSG à l’issue de la saison afin de retrouver du temps de jeu dans l’optique d’une potentielle sélection pour l’Euro 2021 avec l’Allemagne. Et trois clubs italiens auraient été approchés…

Draxler proposé à l’Inter, le Milan AC et l’AS Roma