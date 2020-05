Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo risque d’abattre sa dernière carte pour Cavani…

Publié le 26 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

D’ici la fin du mois de juin, soit l’expiration de son contrat, Edinson Cavani serait susceptible de recevoir une offre de prolongation de la part de Leonardo, directeur sportif du PSG.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Edinson Cavani, du moins en ce qui concerne ces derniers temps. En effet, avant le début de la pandémie du Covid-19 et la suspension des compétitions, entraînant de lourdes pertes financières dans les caisses des clubs, l’avenir d’ El Matador semblait tout tracé. Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait décidé de tourner la page et de lever l’option d’achat de Mauro Icardi figurant dans le prêt convenu avec l’Inter. En manque de moyens, cette opération va coûter cher au PSG qui ne semblerait pas être en mesure de mener à bien les autres opérations prioritaires de Leonardo. En ce sens, l’option que Cavani prolonge son contrat courant jusqu’à fin juin ne serait pas totalement à écarter.

Cavani sur le point d’être approché par Leonardo ?