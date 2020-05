Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud reçoit un appel du pied de... Djibril Cissé !

Publié le 26 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Toujours très attaché à l'OM, Djibril Cissé (38 ans) se verrait bien revêtir à nouveau la tunique olympienne, bien qu'il soit conscient que la tâche s'annonce délicate.

Passé par l'Olympique de Marseille entre 2006 et 2009, Djibril Cissé n'a jamais caché son attachement au club phocéen. Auteur de 37 buts en 80 matches toutes compétitions sous la tunique olympienne, l'ancien attaquant de l'AJ Auxerre a d'ailleurs toujours un rêve, à savoir atteindre la barre des 100 réalisations en Ligue 1, son compteur étant pour le moment bloqué à 96 buts. Du haut de ses 38 ans, et alors que son dernier club était Yverdon en troisième division suisse, Djibril Cissé a conscience que son rêve sera difficile à atteindre. Malgré tout, il compte bien recevoir un petit coup de pouce de l'OM.

«C’est plus dans un échange donnant-donnant»