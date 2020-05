Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal prêt à succéder à McCourt ? Il répond !

Publié le 26 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Engagé dans différents projets de rachat d'un club de football, Mourad Boudjellal ferme toutefois la porte à la possibilité de reprendre l'OM.

Depuis son départ du RC Toulon et du rugby, Mourad Boujellal cherche à rebondir dans le football. Suite à l’échec qui se profile concernant le rachat du Sporting Club de Toulon, Boudjellal se serait tourné vers l’Athlético Marseille, pensionnaire de National 3. Un projet au sein duquel Cyril Hanouna serait également impliqué. Mais alors qu'il ambitionne de racheter un club de football dans cette région, Mourad Boudjellal a été interrogé sur la perspective de prendre la suite de Frank McCourt à la tête de l'OM.

«L'Olympique de Marseille, c'est de la science-fiction !»