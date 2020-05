Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Du très lourd au programme pour Morgan Sanson ?

Publié le 26 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des rares joueurs qui pourraient rapporter une grosse somme à l’OM en cas de vente cet été, Morgan Sanson semble déjà préparer sa sortie. Explications.

Interrogé en conférence de presse le 7 février dernier, Morgan Sanson avait laissé planer un gros doute sur son avenir à l’OM : « Ma réponse, elle est claire : je suis concentré uniquement sur cette saison et sur la qualification en Ligue des Champions. Et tout ce qu’on peut dire sur la suite, après juin, ce n’est pas le moment d’en parler aujourd’hui ». Le milieu de terrain marseillais, qui disposerait d’une très belle cote en Premier League (Arsenal, Tottenham), devrait être logiquement poussé vers la sortie cet été puisque l’OM a un besoin urgent de liquidités. Et Sanson semble clairement œuvrer en ce sens…

Son alliance avec Pini Zahavi peut faire mouche

L’Equipe a récemment révélé que Morgan Sanson s’était dernièrement rapproché du célèbre agent de joueurs Pini Zahavi afin de trouver le meilleur point de chute possible en Premier League cet été. En clair, le milieu de terrain prépare du lourd et a mis la barre très haute pour son avenir. Reste à savoir combien l’OM récupèrera au passage…