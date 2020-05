Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de longue date de Leonardo fixée à 70M€ ?

Publié le 25 mai 2020 à 22h15 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresserait toujours à Allan, le Napoli souhaiterait récupérer une somme avoisinant 70M€ pour son milieu de terrain.

Annoncé comme la priorité du PSG pour renforcer l'entrejeu il y a plus d'un an, Allan n'est finalement jamais arrivé dans la capitale française. Le milieu de terrain brésilien n'a d'ailleurs pas quitté le Napoli puisque Aurelio De Laurentiis a fait le maximum pour le conserver, mais il pourrait en être autrement cet été. En effet, Gennaro Gattuso ne serait pas contre son départ et s'activerait déjà pour dénicher son successeur. Le week-end dernier, le Corriere dello Sport annonçait alors que le transfert d'Allan était en bonne voie, et que le PSG et Everton restaient des pistes sérieuses pour son avenir. Dans le même temps, le Corriere del Mezzogiorno précisait que l'Atlético de Madrid était également à l'affût dans ce dossier, et les différents prétendants seraient fixés sur le prix à proposer pour obtenir les services d'Allan.

Naples attendrait 70M€ pour Allan