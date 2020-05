Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette offensive qui se confirme pour Timo Werner !

Publié le 25 mai 2020 à 23h00 par D.M.

Performant avec le RB Leipzig, Timo Werner susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens. Le FC Barcelone se serait positionné, mais le club blaugrana devra faire avec la concurrence de Liverpool qui pourrait passer à l’action prochainement comme le 10 Sport vous l'a récemment indiqué.

24 buts en 27 matchs de Bundesliga cette saison. Ces chiffres illustrent l’énorme influence de Timo Werner sur les performances du RB Leipzig. Ce samedi face à Mayence, l’attaquant s'est de nouveau montré décisif en inscrivant un triplé. Des prestations qui suscitent la convoitise de nombreux clubs prêts à dégainer lors du prochain mercato. Le FC Barcelone aurait coché son nom en cas d’échec dans le dossier Lautaro Martinez. Mais l'attaquant serait également sur les tablettes du Bayern Munich, d'Arsenal, de l'Inter mais également de Liverpool comme vous l'a révélé le 10 Sport . Selon nos informations, Jürgen Klopp est fan de l'international allemand et l'a déjà appelé à plusieurs reprises. Interrogé par BILD sur son avenir le 2 mai dernier, Timo Werner avait indiqué qu’il pourrait être tenté par une aventure à l’étranger : « Le challenge d'évoluer dans un autre championnat me séduirait encore plus que d'évoluer dans un autre club de la Bundesliga. Et bien sûr, il faut sentir que l'envie est réciproque (…) et c'est de cette manière que je choisirais mon futur club. »

Liverpool prêt à formuler une offre pour Werner

Cela tombe bien puisque Liverpool semble prêt à passer à l’action sur ce dossier. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Timo Werner demeurerait l’objectif numéro un de Jürgen Klopp. Ainsi, le club anglais aurait l’intention de lui proposer un salaire annuel de 10M€ hors bonus. Les discussions auraient d’ores et déjà débuté et Liverpool espérerait parvenir à un accord dans les prochaines semaines. Reste à savoir si Timo Werner répondra favorablement aux appels de Jürgen Klopp.