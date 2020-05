Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a déjà des idées pour le recrutement !

Publié le 26 mai 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas a finalement décidé de continuer l’aventure avec l’OM la saison prochaine, le technicien portugais se serait déjà sérieusement penché sur le mercato.

Lundi soir, l’OM a indiqué via un communiqué sur l’AFP qu’André Villas-Boas avait bel et bien décidé de rester au club la saison prochaine, et ce malgré le départ d’Andoni Zubizarreta. Un dossier épineux qui est donc enfin réglé pour la direction du club phocéen, alors que la menace d’un départ semblait bien concrète pour Villas-Boas. D’ailleurs, le technicien portugais se pencherait très sérieusement sur l’exercice 2020-2021 avec l’OM…

Villas-Boas aurait des pistes pour le mercato